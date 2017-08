Arioli (Forza Italia): "Tornati dalle vacanze troviamo una Roma nel degrado più totale"

Il comunicato stampa inviatoci dall'Esponente di Forza Italia Luca Arioli è molto chiaro e non consente interpretazioni. Tornato dalle vacanze estive ho trovato la Città di Roma nel degrado più totale, con immondizia ovunque, odore irrespirabile di urina dappertutto, giardini e parchi completamente devastati dagli incendi, aumento di furti negli appartamenti, scippi triplicati ai danni degli anziani, buche del manto stradale che risultano quintuplicate, presenza di Africani (presumibilmente immigrati clandestini) che girovagano senza meta per le strade della Città, sfidando con lo sguardo persone per bene come tutti noi. Non mi sarei mai aspettato che allontanandomi qualche giorno da Roma per la pausa estiva, avrei trovato questo caos al ritorno...sembra come se la Sindaca e la Giunta Comunale fossero anch'essi andati in vacanza lasciando che Roma si autogovernasse. Credo che la Raggi stia riuscendo nell'ardua impresa di far rimpiangere i suoi successori -con queste parole il Coordinatore del V Municipio di Forza Italia termina il suo comunicato stampa-.