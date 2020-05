Aree verdi zona Colle del Sole

Salve, mi chiamo Cristiano Sollazzo e faccio parte della segreteria municipale del PD del Municipio XI. La foto ritrae la situazione in cui versano le aree verdi nella zona. Abito in zona e prima di tutto come cittadino, sono un fruitore dei parchi del quartiere. Colle del sole è il "polmone verde" del Municipio, il parco gioia di Via Fulda, il parco Pino Lecce, il Parco della Pace affianco alla scuola elementare S. Beatrice (chiusa) lo caratterizzano per la presenza di spazi verdi importanti in termini di dimensioni, che ogni giorno sono frequentati da famiglie e bambini. Dopo il lockdown, con l'annunciata riapertura dei parchi, nessuno si aspettava una situazione del genere. Interventi di pulizia, sfalcio e potature delle piante, che avrebbero reso i nostri spazi verdi più belli e sicuri, in modo da accoglierci al meglio al momento della riapertura. La realtà che si è presentata ai cittadini di questo territorio, purtroppo è molto diversa.