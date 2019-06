Ferito in un incidente, c'è bisogno di sangue per Francesco. L'appello

Sono ore importantissime per aiutare Francesco, un ragazzo 26enne ricoverato al Policlinico Umberto I DI Roma. A seguito di un incidente serve sangue. Ecco l'appello che gira da qualche ora sui social.

"Un ragazzo ha avuto un incidente e c'è bisogno urgente di sangue. Luogo: ospedale Umberto I, viale del Policlinico 155 (centro trasfusioni). Quando: domenica ore 7. Chi: gruppi sanguigni 0 positivo e 0 negativo. Gli uomini non devono aver donato negli ultimi tre mesi, le donne non devono aver donato negli ultimi sei mesi. Occorre tessera sanitario e documento d'identità. Non bere latte o derivati. Al momento della donazione è da comunicare "Per Francesco, anno di nascita 1993".