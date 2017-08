"Invasione di cinghiali? Colpa di chi gli dà da mangiare"

Nonostante avvistamenti giornalieri, segnalazioni di cittadini costretti loro malgrado a improvvisi contatti ravvicinati, proprietari di cani che devono adottare tecniche da guerriglia per evitare l'invadenza dei cinghiali, presso la rotonda all'inizio di via Rosa Gattorno, incrocio via delle Benedettine (Parco Insugherata), continuano le somministrazioni di cibarie a questi animali da parte di pseudoanimalisti, in barba alle vigenti normative e alla sicurezza di tutti. Non dargli da mangiare è la prima logica regola per evitarne l'invadenza e la proliferazione.