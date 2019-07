Ancora immondizia (purtroppo)

Il video riprende il cassonetto per l'umido davanti a via G. Chiovenda, 20 che serve anche il civico successivo che, come si vede, ha solo quelli per plastica e carta. Per un totale di diverse decine di appartamenti. Ad oggi (10 luglio 2019) sono quasi 2 settimane che quei sacchetti sono li. Il contenuto è ormai un ammasso di roba marrone che neanche i numerosi gabbiani presenti in zona hanno il coraggio di avvicinare. Non oso pensare a cosa succederà questo pomeriggio quando arriverà la pioggia annunciata. Il camion AMA oggi è passato ma ha portato via solo l'indifferenziata. La ripresa è effettuata dalle mie finestre, si percepisce la distanza e, di conseguenza, si può immaginare la puzza che mi entra in casa con le finestre che non possono che essere aperte. In quel punto passano, oltre ai residenti, molti ragazzi di tutte le età che raggiungono i centri estivi nell'oratorio delle suore di via Togliatti e di quello della chiesa di Don Bosco poco distanti. Oltre all'asilo nido che, per fortuna, in questo periodo è chiuso. Ci saranno sicuramente cittadini non ligi al proprio dovere ma, come si può vedere, i sacchetti in terra sono ben differenziati per contenuto davanti ai relativi cassonetti e qualcuno ha cercato di fare di tutto, magari anche sbagliando, per non metterli a terra.