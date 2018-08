Ancora alberi caduti a Torraccia

Maltempo, pioggia e vento forte e un altro albero viene giù a Torraccia. Per fortuna questa volta senza colpire auto o persone. Distrutta come fosse carta la recinzione della scuola elementare del plesso di Paolo Rossi. Poco terreno sotto questi alberi che stanno su da più di venti anni, radici fradice e uno ad uno vengono giù. Andrebbe fatta una verifica su tutti e tagliati quelli pericolosi ma i soldi ci sono per fare la manutenzione? Pronto intervento dei vigili urbani, del fuoco e carreggiata liberata in poco più di mezz’ora, complimenti alle forze dell’ordine ......