Ama si fa viva a Torrenova ma ancora insufficiente

Ieri mattina , qui a Torrenova, una pattuglia straordinaria da Finocchio ci ha finalmente liberato di un po' di plastica e ,ieri pomeriggio, un'altra pattuglia straordinaria ha raccolto tutti i sacchi del non riciclabile. I meriti vanno anche riconosciuti quando c'è ne sono ... Incredibile, non ci sembrava vero! Ma stamattina non dovevano ritirare la carta? Sull'opuscolo c'è scritto chiaramente: " esporre entro le 7,00 mercoledì e sabato, ma non sono passati né mercoledì , né sabato , né mercoledì... e come vedete dalle foto qui , di carta, ce n'è abbastanza per creare una gigantesca scultura di cartapesta! Devo dire, Ama, che ti sei data una mossa , ma, purtroppo, non posso ancora darti la sufficienza!