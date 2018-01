Ama si è dimenticata che esiste Torre Angela

Il quartiere di Torre Angela, nella periferia di Roma sembra un posto dimenticato da Dio (e dal Comune). In via Esperide, come in tante altre vie del quartiere, sono più di 20 giorni che l'Ama non passa a ritirare ne i rifiuti organici, ne quelli indifferenziati. Le strade sono un vero e proprio "monnezzaio' e spesso si verificano incontri ravvicinati con topi o in alternativa con gatti che rovistano nei rifiuti. Inoltre la sporcizia e topi di fogna aumentano il rischio di contrarre infezioni pericolose. È inutile telefonare al numero verde perché concedono solo qualche qualche parola di consolazione per il disservizio, poi rassicurano l'utente dicendo che sarà fatta una segnalazione, ma poi comunque non arriva nessuno a raccogliere i rifiuti. Quindi il problema rimane irrisolto. Altre voci di quartiere dicono che non sanno dove scaricare i rifiuti, chi dice che l'Ama non riesce a caricare i rifiuti perché sono troppi... Intanto noi viviamo nel degrado più totale. PERÒ LE TASSE LE PAGHIAMO!!!