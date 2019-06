AMA Segnalazione Gravi Disfunzionamenti Raccolta Differenziata Ristoranti

Buongiorno, condivido quanto appena inviato ad AMA via PEC: Spett.le AMA, premetto che come cittadino e ristoratore sono molto sensibile al tema del decoro e dell'ambiente. Sono pertanto costretto a segnalare con la presente gravi disfunzionamenti in merito alla recente raccolta differenziata inserita per le utenze non domestiche e ristori nel mio municipio, via Cersare Baronio - 00179 Roma. Senza preavviso sono stati depositati davanti all'esercizio commerciale 4 contenitori per la raccolta differenziata ed un calendario di raccolta dei rifiuti con riferimenti alla D.D. 773/2017 e 920/2018 senza nessuna ulteriore spiegazione. Segnalo con la presente l'assenza permanente di raccolta e/o un totale disallineamento in merito a quanto comunicato sul calendario fornito ed allegato alla presente. I contenitori NON vengono svuotati nelle fascie orari indicate o non vengono suotati del tutto e occorre riportarli dento i locali pieni, ogni giorno, per evitare sanzioni di occupazione di suolo pubblico. Inoltre, se la raccolta viene fatta al di fuori degli orari indicati come ho potuto vedere essendo in loco ed avendo visto l'addetto nel camion che mi ha gentilmente ritirato l'umido alle 15:00 (invece delle 23:00 come previsto dal calendario), l'addetto, fuori orario, non trovando il contenitore (il quale ripeto non può essere conservato all'esterno dei locali al di fuori degli orari consentiti) può segnalare l'esercizio come non adempiente alle regole della raccolta differenziata previste dai D.D. sopracitati ! Sono stato immediatamente sanzionato (cosi come molti commercianti nella zona con lo stesso problema) con un verbale di €100,00 + 13,88€ di spese di notifica per aver lasciato il contenitore del vetro al di fuori dell'orario consentito su suolo pubblico, sanzione che ho provveduto a pagare ma che ritengo inapropriata ed ingiusta alla luce dei disfunzionamenti segnalati sopra. Certo di un vs. rapido e risolutivo intervento in merito alla situazione di questo servizio, resto a completa disposizione per ogni chiarimento, Cordiali Saluti