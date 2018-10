AMA assente ingiustificata a Torrenova

Anche oggi AMA assente ... ripetutamente assente ! Mmm, dovremmo chiamare a casa? Perché qui, in via di Torrenova e Tor vergata, non ritirano l'immondizia da giorni , e giorni , e giorni ... ormai non si sa più dove gettare i rifiuti, la carta , la plastica, perché i cassonetti sono traboccanti e l'organico respira ... e si, ragazzi, c'è vita nei cassonetti, vita che striscia; e i gatti ne hanno da rovistare! E il problema non è l'inciviltà delle persone che, anzi, cercano invano di mantenere queste stradine pulite, schiacciando il più possibile i sacchi dentro i cassonetti e appendoli addirittura ai cancelli , in alto, ma il vero problema é la PERENNE assenza ingiustificata dell'ama ! Dovremmo anche pagare la tassa? Io non ci penso proprio ... dove dovremmo gettare la nostra immondizia? Forse ai castelli???