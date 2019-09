Allagamenti Via di Villa Belardi a Roma (100 metri dalla Regione Lazio)

Si denuncia il disagio subito dagli abitanti di Via di Villa Belardi 24. Al verificarsi di forti temporali, ultimo quello del 02/09/2019, avviene un vero e proprio allagamento della strada, con conseguente allagamento dei locali condominiali e riversamento in essi di numerosi rifiuti di varia natura provenienti dalla strada: una vera e propria emergenza sia per la mobilità, sia per la sicurezza. Tale situazione, non sanata da troppo tempo, nonostante siano stati contattati l'Assessore dell'VIII Municipio alle Politiche Ambientali e politici vari, crea un gravissimo allarme fra gli abitanti per il pericolo che incombe su tutti coloro che si trovano a passare da quelle parti e a coloro che ci vivono. Consentire ai cittadini di potersi spostare in sicurezza lungo la via è fondamentale. I nostri ripetuti appelli verbali, scritti e video: https://www.youtube.com/watch?v=0NJkSOQv6jg&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=BFKoX-zFN7c&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=5xj_VjMkyPw&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=VVCa3VYJgVA&feature=youtu.be non hanno ancora trovato riscontro. Rimaniamo in attesa di risposta da parte degli organi di competenza. Cordialmente