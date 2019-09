Alla ricerca del marciapiede perduto

Buongiorno, vi allego la segnalazione effettuata il 21 agosto 2019 con il sistema SUS segnalazione n° 59732 e il video della situazione del marciapiedi di Via degli Angeli, V municipio al confine fra il Quadraro Vecchio e Torpignattata. Ho mandato anche una mail al Presidente del V Municipio Boccuzzi, all'assessore ai ll.pp Paola Perfetti e a quello dell'ambiente Dario Pulcini ma non mi hanno mai risposto.L'impossibilità di utilizzare il marciapiede rende estremamente pericoloso per i pedoni quel tratto di strada che va verso via di Torpignattara mettendoli a rischio investimento.