Accampamento abusivo (e nascosto) via delle Susine

Da mesi l'area prospicente via delle Susine e il Parco Tor Tre Teste è occupata da un accampamento occultato alla vista dalla strada ma che è visibile dalle abitazioni più alte, con annesse discariche di rifiuti e suppellettili varie di dubbia provenienza e composizione. Come aggiuntivo, ma molto fastidioso disagio, il continuo ed ininterrotto rumore - il giorno e soprattutto tutta la notte - da li proveniente, di un motore probabilmente di generatore elettrico, sempre acceso e rombante. Le segnalazioni ripetutamente inviate dal sito del Comune vengono repentinamente cestinate. ricerca di contatti con URP del Municipio V non hanno dato esito migliore.