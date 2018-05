Questa nelle immagini è la situazione che da giorni persiste in via Francesco d’ovidio, angolo via chiarelli. Oltre al degrado, si avverte un odore insopportabile e, nonostante le segnalazioni all’AMA, nulla è accaduto. Va anche stigmatizzato il comportamento incivile di chi abbandona rifiuti ingombranti, nonostante la presenza di un punto di raccolta nelle vicinanze. Forse chi dice che ciascuno ha gli amministratori che merita non ha tutti i torti.