A Torrevecchia regna lo schifo

Da circa 10 giorni la situazione a via Vincenzo Viara De Ricci, altezza civico 48, è quella illustrata dalle foto in allegato. Ho letto dei problemi che ha l'AMA nel smaltire i rifiuti prodotti, ma non è assolutamente una giustificazione. Siamo in un paese CIVILE, e lo spettacolo che si presenta è indegno!!! I CONTENITORI SONO FATISCENTI E OLTRETUTTO INSUFFICIENTI PER L'UTENZA NEI DINTORNI. Stesso schifo a via F. Bonfiglio, altezza civico 47, e in tutte le altre traverse limitrofe di Via Torrevecchia, municipio XIV. Da prima di Natale. Riconosco che qualche volta in più, rispetto agli altri anni, i mezzi dell'AMA si sono visti, ma la quantità di rifiuti depositata, anche in modo incivile, è abnorme!!! NON SI PUÒ ANDARE AVANTI COSÌ. DA ANNI SEMPRE LA STESSA STORIA! PULIZIA ED ORDINE DOVREBBERO ESSERE LA NORMALITA', MENTRE REGNA LO SCHIFO!!