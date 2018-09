Come è possibile che un luogo dove c'è il passaggio pedonale che attraversa viale Palmiro Togliatti dove ci sono le panchine per chi aspetta il bus e dove quotidianamente passano bambini per andare alla scuola San Benedetto sia così sporca e degradata, ma gli operatori AMA perché non passano? chi è il responsabile di zona? il servizio giardini dove è? questa e una situazione insostenibile si protrae da molti mesi, è possibile che nessuno controlli?