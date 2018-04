Questa è la via Pontina all’entrata di mostacciano/spinaceto, la siepe di un’abitazione privata che copre il marciapiede e nessuno dice nulla, non si passa, un’albero che arriva addirittura sul cavalcavia della pontina, non viene tagliato, aspettiamo che cade e ci sia un morto? Cerchiamo di fare qualcosa.