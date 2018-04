Come nei paesi stranieri, anche in Italia e nello specifico a Roma, cominciano ad essere presenti nel panorama cittadino le “ghostbikes”. Si tratta di un modo per ricordare alla gente che in quel punto un ciclista ha perso la vita a causa di un incidente stradale. Un modo per sottolineare la pericolosità di quel preciso tratto, per attirare l’attenzione sul tema della vita e su quello dell’attenzione in strada. Un richiamo all’educazione civica e morale.