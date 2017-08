Incendio in via Maso Finiguerra: "Urge manutenzione del verde"

In data 7 agosto 2017 alle ore 16:30 circa si è sviluppato un incendio di notevoli proporzioni in Via Maso Finiguerra tra via Giuseppe Barile e Via Gabriele Napodano per un'estensione lineare di circa 300 metri e che ha coinvolto tutta l'area verde evidenziata in rosso nella quarta foto allegata alla presente segnalazione. Sono andate distrutte due auto e, fortunatamente, la cittadinanza, qualche settimana prima, aveva segnalato una perdita di gas metano in prossimità del luogo dell'incendio (Via Alfredo Ascoli); perdita prontamente riparata.

Il Comitato di Quartiere Romanina, di cui sono il presidente, già da febbraio 2017, aveva sollecitato le istituzioni a manutenere le aree verdi del Quartiere con particolare riguardo alla zona oggetto della segnalazione. In data 25 maggio 2017 è andato in onda un servizio su Rai Tre in cui si continuava a denunciare lo stato di pericolo per l'addensamento delle sterpaglie in Via Maso FIniguerra, avviso rimasto ancora una volta non ascoltato dalle Istituzioni.

Con profonda indignazione il Comitato di Quartiere Romanina esprime la necessità di provvedere alla periodica manutenzione delle aree verdi, talune nemmeno adottabili come il Parco della Romanina e nonostante le reiterate richieste poste sempre all'attenzione delle Istituzioni preposte. Il Parco è stato luogo in cui si è avvenuto anche un tentativo di stupro (anche questo evento è stato messo in risalto con una intervista su Rai Tre). Abbiamo richiesto l'illuminazione pubblica nel parco e la manutenzione del verde (effettuata una sola volta quest'anno). Non da ultimo, post incendio, si è rivelato l'accumulo di sporcizia documentato in una foto allegata al presente articolo, senza che nessuno intervenga. Il Quartiere Romanina è densamente popolato da giovani famiglie con piccoli; è assurdo, a nostro parere, che permanga il totale stato di abbandono nonostante le numerose segnalazioni poste alla ribalta anche a mezzo TV e stampa. Confidiamo che qualcuno sia seguito alle nostre richieste che riteniamo più che lecite a tutela dell'incolumità della cittadinanza. E' doveroso porre in evidenza che in seguito all'incendio sono intervenuti non solo i Vigili del Fuoco, ma anche la Protezione Civile ed il 118. Ci domandiamo se con il costo del pronto intervento non si poteva invece, preventivamente, provvedere alla manutenzione dell'area (la burocrazia, forse, è solo fonte di dispendio di denaro pubblico). Fabrizio Di Meo Presidente Comitato Quartiere Romanina