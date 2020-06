Due zone oltre il degrado

Nel VI municipio' in un quartiere (torbellamonaca) gia' estremamente degradato, esistono 2 zone ancor più abbandonate a loro stesse, Largo A. Brambilla (dove in un area proprietà del comune di Roma esiste un cantiere abbandonato da anni nel più assoluto degrado) e Via Carlo Labruzzi (dove da anni AMA non effettua pulizia stradale in quanto secondo loro è una strada privata, non si capisce chi abbia dato loro questa informazione sbagliata in quanto è strada pubblica del municipio di Roma. Come mai anche dopo molte segnalazioni fatte negli anni nessuno interviene? Franco Piselli Via Carlo Labruzzi 12 00133 Roma