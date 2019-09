Paintball: le regole e i campi dove giocare a Roma

Per sfogare stress e nervoso o, più semplicemente, per regalarsi una parentesi divertente in compagnia degli amici, in molti scelgono il Paintball. Questo gioco, nato nel 1981 in America e ormai diffusosi largamente in tutta Italia, consiste in una guerriglia a colpi di vernice colorata.

Paintball, cos'è e come funziona

Il gioco del paintball si pratica in squadre. Scopo del gioco è quello di conquistare la base avversaria e di eliminare i "nemici" colpendoli con delle pistole ad aria compressa, caricate con palline di vernice colorata biodegradabile.

Per ragioni di sicurezza è indispensabile l'utilizzo di abbigliamento specifico: solitamente arrivando in un centro attrezzato, i giocatori di paintball vengono forniti di tuta imbottita, maschera per proteggere il viso e soprattutto gli occhi e un hopper, ossia un contenitore delle palline di vernice che le carica direttamente nella pistola (definita marcatore). Le palline utilizzate nelle guerriglie di paintball sono realizzate in materiale biodegradabile, atossico, ecocompatibile e lavabile. Eventuali macchie sugli indumenti andranno facilmente via con un semplice lavaggio in lavatrice.

Le regole del paintball

Il paintball può essere praticato sia all'aria aperta, in boschi o zone alberate, sia in campi e strutture apposite al coperto. La regola principale prevede che, se il giocatore viene colpito anche una sola volta dal marcatore e il proiettile esplode, lasciando un'evidente macchia addosso, deve abbandonare il campo. Se, invece, la pallina di vernice rimbalza addosso senza scoppiare e macchiare, il giocatore può continuare la sua partita.

Un match variopinto, divertente, coinvolgente e alla portata di tutti. Un gioco avventuroso che sta appassionando sempre più amici e che si può praticare anche a Roma.

Dove giocare a paintball a Roma

Nella Capitale, infatti, sono tanti i centri dedicati a questo gioco. Ecco, di seguito, alcuni campi dove giocare a paintball a Roma:

Sportcity, via Alvaro del Portillo, 282 BIGLIETTI A PREZZI SCONTATI

Speedball Roma Club, via Ardeatina 931B

Smash Arena, via di Castel Giubileo 61 - via di Cisternole 171

Hollywood Stars, via Tiberina 184

Paintabll La Fortezza, via di Casal Selce, 395

Matrix Paintball, PIETRALATA (Via Mesula 14) - OSTIA (Viale dei Promontori 273) - FREGENE (Via della Veneziana - Fregene)

Camaleonti Paintball, via di Casal Boccone 259

Paintball Legion Roma, via Lungotevere Dante 311

Roma Paintball Indoor, via Nomentana 1018