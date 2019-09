Palestre e centri sportivi: le nuove aperture dell'autunno 2019 a Roma

Tornato dalle ferie, dopo esserti rilassato e aver staccato la spina da impegni, routine e responsabilità lavorative, i buoni propositi non mancano. Quel rientrare nella quotidianità, infatti, porta con sé una certa voglia di cambiamento. E sono in tanti ad essersi convinti, una volta per tutte, di iscriversi in palestra. Tante le palestre e i centri sportivi in città, pronti ad offrire un programma di allenamento su misura per tutti i clienti, tante anche le nuove aperture (recenti o prossime), dalla periferia al centro.

Ecco una mappa delle nuove palestre della Capitale:

Mc Fit Casilina

Il prossimo 18 ottobre apre Mc Fit Casilina, un nuovo centro fitness a Roma Casilina. E' possibile approfittare della prevendita a partire dal 2 settembre, chiamando il numero verde 800.24.25.38 o iscrivendoti online: abbonamento di 12 mesi a soli 23,90€ mensili. McFit Casilina è aperta 365 giorni l'anno e ha più di 250 centri in Europa e mette a disposizione dei clienti un'infinita varietà di allenamento come corsi live, group workout, CYBEROBICS, cardio e molto altro ancora.

Mc Fit Casilina, via Casilina 1116

Virgin Active Nuovo Salario

Virgin Active ha aperto un nuovo club a Roma in via Mantova 1. Si tratta dell'ottavo Club Virgin Active della Capitale. Aperto da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 20.30 e sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00, nel Club Virgin Active Roma Via Mantova troverai: Gym Floor, Area Grid, Studio Boxing, Studio Revolution Cycle, Studio Yoga, Reformer Pilates, Antigravity Yoga, Area Cross Active, Area personal training, Piscina, Area Relax, Lounge Bar Ristorante.

Virgin Activ Nuovo Salario, via Mantova 1

Capital Fitness

Un tempo Time Fitness, le palestre in zona Tuscolana e Numidio Quadrato si sono rinnovate e sono diventate Capital Fitness, centri che si basano su un concept totalmente innovativo. Capital Fitness è un centro sportivo all’avanguardia sia per quanto riguarda i corsi di allenamento sia per i macchinari utilizzati. A disposizione della clientela anche trattamenti del Centro Benessere, servizi di Fisioterapia e Area Relax. I centri Capital Fitness Palestre Roma sono inoltre dotati di un parcheggio gratuito custodito dalle 7 alle 23.

Capital Fitness, via Caio Lelio 34 (doppio ingresso, anche da via Statilio Ottato 29), in zona Tuscolana - via dei Fulvi 38, al Quadraro.

Anytime Fitness - Colli Albani

Uno tra i franchising più grandi di centri fitness ha aperto, da non molto, una nuova palestra in zona Colli Albani. Anytime Fitness in via Albano - come tutti gli altri centri del gruppo - è aperto H24, 7 giorni su 7. Offre training e corsi personalizzati, sala pesi e la possibilità di entrare in un vero e proprio team.

Anytime Fitness Colli Albani, via Albano 84-86-88

Hello Fit

Per ora ha una palestra aperta a Parco Leonardo, in viale Filippo Brunelleschi 50/60, ma ha in programma di aprire altri 10 nuovi centri sparsi per Roma. Si tratta di Hello Fit, una palestra il cui motto è "Sinceramente conveniente". Un centro che punta ad offrire ai suoi clienti i migliori servizi ai minimi prezzi e la cui forza è il franchising.