Natale 2019: cinque bellissime idee regalo a prezzi scontatissimi

La corsa ai regali è ufficialmente iniziata e voi non sapete da dove iniziare? Allora questo articolo fa al vostro caso. Abbiamo selezionato 5 idee regalo per i lettori di Romatoday, a prezzi da capogiro. Suggerimenti per regali divertenti, culturali, interessanti e tutt'altro che banali.

Christmas Card del Teatro de' Servi Scontata del 40%

La stagione 2019/2020 al Teatro de' Servi è ricca e variegata, con spettacoli per tutti i gusti, per ridere ed emozionarsi. Un'idea regalo perfetta per sorprendere amici e parenti amanti del teatro. Acquista qui la Christmas Card del Teatro de' Servi scontata del 40%

Gift Card del Gambero Rosso Scontata del 30%

Un corso di cucina è sicuramente un regalo originale da mettere sotto l'albero. Un corso di base o avanzato, per conoscere ed approfondire le tecniche dai grandi maestri sarà gradito da amanti del buon mangiare (e cucinare). Acquista qui la Gift Card del Gambero Rosso scontata del 30%

Biglietti per l'Escape Room L'Esorcista Scontata del 58%

Regalare un ingresso fino a 4 giocatori per le due stanze dell'Escape Room L'esorcista Parte 1 + L'esorcista Parte 2. Un regalo davvero originale che lascerà senza parole gli amanti del film e delle escape room in generale. Acquista i biglietti per l'Escape Room L'Esorcista scontata del 58%

Gadget di RomaID Scontati del 40%

Che ne dici di una t-shirt, di un quadro, di una piccola agenda, di un cuscino o di una mug con illustrazione della Bocca della Verità di Da Van Orton? Tanti i gadget da acquistare per Natale. Acquista qui i gadget di RomaID scontati del 40%.

Gift Card per i corsi di Inglese di Shenker Scontata del 40%

Perché non regalare un corso di inglese in una delle più buone scuole della Capitale a Natale? Scopri come acquistare la Gift Card per i corsi di inglese di Shenker Scontata del 40%.

Vuoi conoscere tutte le idee regale Natale 2019 di ShopToday? Clicca qui