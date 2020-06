"Luna delle Fragole'', quando e come ammirare la spettacolare eclissi a Roma

Il 5 giugno tutti con il naso all'insù per ammirare la Luna delle Fragole. Lo spettacolo astronomico vede, appunto, la luna come protagonista indiscussa del cielo romano.

Una luna piena definita "delle fragole" perché è possibile vederla in questo periodo dell'anno, il migliore per raccogliere e mangiare il succoso frutto rosso, ma anche per l'eclissi penombrale che regala alla luna un colore rossastro.

Come vedere la Luna delle Fragole

La Luna delle Fragole sarà la seconda eclissi lunare dell'anno. Avrà inizio intorno alle 19 italiane - come riporta il sito Astronnomitaly - quando inizierà a sorgere e questo sarà il momento migliore per vederla, quando l’eclissi parziale penombrale di Luna raggiungerà il massimo del suo oscuramento all’interno del cono di penombra, dovuto alla presenza della Terra davanti alla Luna, regalando una particolare colorazione più scura del normale.

Il fenomeno astronomico avrà fine intorno alle 20:35, quando la luna uscirà completamente dal cono di penombra della Terra.

Cos'è un eclissi di Luna

Ma che cosa è una eclissi di Luna? Questo fenomeno si verifica quando la Terra si frappone esattamente fra la Luna e il Sole, impedendo a quest’ultimo di illuminare, con i suoi raggi, la superficie del nostro Satellite naturale. Sarà una eclissi penombrale in quanto la Luna inizierà solamente ad entrare nel cono di ombra prodotto dalla presenza della Terra, senza però oscurarla. Quest’anno ci saranno altre tre eclissi penombrali di Luna, alcune più visibili, dall’Italia, di altre.

Dove ammirare la Luna delle Fragole a Roma

L’eclissi lunare del 5 giugno si potrà ammirare in diretta sui canali Facebook e Youtube di Astronomitaly. Anche alla vista sarà possibile notare il cambiamento della luna in quell'arco orario. Sarà possibile percepire un sensibile calo della luinosità della luna e il tutto sarà reso più spettacolare e romantico dal fatto che questa eclissi si verificherà subito dopo il tramonto, ossia quando la Luna inizia a sorgere. Il suo colore rosso sarà l'effetto della rifrazione atmosferica.

Nella speranza che il tempo sia sereno e il cielo libero dalle nuvole, i romani potranno provare ad ammirare il fenomeno astronomico sulle terrazze dei palazzi della città o nei luoghi più belli della città eterna. Tra tutti il Gianicolo, la Terrazza del Pincio e lo Zodiaco a Monte Mario. O, perché no, aspettare il calare del sole e il sorgere della luna su una spiaggia per rendere la "Luna delle Fragole" ancora più romantica.

Dopo questa speciale luna, seguirà la "Luna Piena del Cervo nel cuore della notte" a Luglio.