Dove giocare a bowling a Roma

Il bowling è un gioco senza tempo, che mette d'accordo grandi e piccini. Una divertente alternativa al cinema, idea originale per una serata o un pomeriggio diverso in compagnia degli amici. Una bella sfida, per misurare le proprie capacità di potenza, precisione e la propria sportività tentando il tutto e per tutto pur di fare "strike".

Oggi vi portiamo a conoscere tutte le piste da Bowling della Capitale. Dunque, se amate questo hobby, prendete appunti:

Bowling Roma

Il bowling storico di Roma, il primo ad aprire in città nel lontano 1961. Parliamo del Bowling Roma, in viale Regina Margherita. Oggi completamente rinnovato nella gestione e nel locale, questa struttura offre 16 piste per ogni esigenza, dotate di bumpers per i bambini (spondine), un bar dove mangiare panini, bibite e piatti epressi, sale slot, videogiochi e un istruttore di bowling federale a disposizione.

Bowling Roma, viale Regina Margherita 181

Joy Village

A due passi da The Space Cinema Parco de Medici, sorge Joy Village,un parco divertimenti pensato per coinvolgere grandi e bambini. Una struttura suggerita per trascorrere una serata giocando in compagnia, in un ambiente sicuro, confortevole, sano, adeguato per adulti, famiglie, bambini. All'interno di Joy Village non mancano le piste da bowling, non le solite però, ma sale in cui poter giocare anche a tempo di disco dance.

Joy Village, viale Salvatore Rebecchini, 5 - c/o complesso The Village

Brunswick Flaminio

Gli amanti del bowling sicuramente conosceranno questa struttura nel quartiere Flaminio. Brunswick è una sala da bowling con tante piste a disposizione, dove scegliere di giocare la classica partita a bowling della durata di circa 10 minuti a persona oppure scegliere 4 diversi giochi (mad games) della durata di circa 3 minuti a persona. Grazie al sistema di ultima generazione, i giocatori potranno chattare con altre piste, loggarsi a Facebook, ordinare al bar e tanto altro ancora.

Brunswick Flaminio, Lungotevere dell'Acqua Acetosa, 10a

Silvestri Village

Nel Verde della Valle dei Casali sorge Silvestri Village, una struttura a misura di famiglia, con tante attività anche a misura di bambini, tra cui il bowling. Silvestri Village, infatti, offre 6 piste, regolamentari e approvate dalla F.I.S.B, la Federazione Italiana Sport Bowling, dove possono giocare tutti, grazie alle palle di diverso peso e dimensioni, scarpette di ogni misura. Ogni pista, inoltre, è dotata dei cosiddetti bumpers, le speciali sponde per bambini. Le accoppiate "pizza-bowling" o "festa di compleanno-bowling" sono sempre vincenti da Silvestri Village.

Silvestri Village, Via G. Zoega, 6

Mondial Bowling Ciampino

Mondial Bowling Ciampino è un punto di riferimento per romani e abitanti dei Castelli Romani. Una struttura storica dove il bowling è protagonista assoluto. 18 piste omologate FISB, uno staff sempre a disposizione e un bar/ristorante dove fermarti a mangiare o bere qualcosa prima o dopo la partita. Da Mondial Bowling hai anche la possibilità di organizzare feste di compleanno.

Mondial Bowling Ciampino, via Mura dei Francesi 1, Ciampino