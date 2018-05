W la Legalità, il messaggio delle Scuole del Municipio V di Roma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

I piccoli cittadini del Municipio V di Roma sono stati i protagonisti della seconda edizione della Giornata della Legalità dedicata al ricordo delle vittime delle mafie e dei Magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. La manifestazione è stata promossa da tre Istituti Comprensivi: Via Laparelli, Via Luca Ghini e Via dei Sesami, in sinergia con il Municipio V di Roma Captale, l’Assessora alle Politiche Scolastiche Jessica Amadei, e l’Assessora alle Politiche Culturali Maria Teresa Brunetti, dando vita ad un’iniziativa incentrata sui valori della Costituzione Italiana e dell’Educazione alla Legalità fra le nuove generazioni. Gli eventi salienti sono stati: Il 22 maggio, nella location del Teatro Quarticciolo dibattito con ospiti: Giuseppe De Marzo dell’Associazione Libera, gli Onorevoli della Camera dei Deputati: Giulia Sarti, Massimo Baroni e Francesco D’Uva, il Giudice e Costituzionalista Valerio Savio, con loro anche l’Assessora alla Scuola di Roma Capitale, Laura Baldassarre, e il Presidente del Municipio V Giovanni Boccuzzi, tutti si sono messi a disposizione degli studenti che hanno posto loro domande. Una linea di dialogo si è poi stabilita consegnando agli Onorevoli intervenuti il “Barattolo della Legalità” contenente aspettative, bisogni e istanze dei ragazzi, questo verrà recapitato al Presidente della Camera dei Deputati Roberto Figo. Il 23 maggio: una Piazza tricolore per la Legalità, al termine della Marcia per la Legalità, alunni, insegnanti e genitori hanno affollato Largo Agosta con bandiere e palloncini tricolore. È stato un momento di condivisione nel quale le Scuole hanno presentato le loro attività sulle tematiche della Legalità e per l’anniversario dei Settant’anni della Costituzione. Sono intervenuti: Luigi di Ciccio di“Penne contro le mafie”. l’Ispettore Capo della Polizia di Stato Massimo Melito, Don Mirilli della Parrocchia Santissimo Sacramento, il Presidente Giovanni Boccuzzi e Manuela Violi Presidente del Consiglio del V Municipio e l’Associazione Altramente. Importante la sinergia fra Scuole e famiglie, cosa che ha reso il messaggio di Legalità ancor più efficace. L’intero impianto progettuale della Giornata della Legalità rientra nel Piano Nazionale di Educazione al Rispetto del MIUR e nel percorso “Buon Compleanno, Costituzione” MIUR e di Roma Capitale.

Gallery