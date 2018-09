VIDEO | Al via l’anno scolastico, la Sindaca Raggi visita la scuola materna Di Donato all'Esquilino

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La campanella è suonata per migliaia di alunni romani stamattina, lunedì 17 settembre, dando inizio al nuovo anno scolastico. La prima cittadina della Capitale, Virginia Raggi, ha scelto di far visita alla scuola dell’infanzia "Federico Di Donato", nel quartiere Esquilino, per accogliere i bambini, ma anche per vedere da vicino il risultato dell’intervento di ristrutturazione e recupero dell’edificio scolastico che, a maggio 2017, subì un brutto incendio.

“Oggi possiamo restituire questa scuola e queste aule ai bambini della Di Donato grazie ad uno stanziamento immediato di fondi e al lavoro in sinergia con tutte le forze in campo e il municipio”, dice la Sindaca Raggi . “Questi lavori ci permettono avere un modello di intervento che possiamo estendere a tutto il complesso scolastico per il quale abbiamo un milione di euro - spiega la presidente del I municipio di coma, Sabrina Alfonsi - per noi è stato un avvio dell’anno scolastico estremamente positivo perché abbiamo potuto restituire una scuola sicura e a norma ai bambini”