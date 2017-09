VIDEO | Vaccini obbligatori, caos tra i genitori. "Tranquilli, usate autocertificazione"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Siamo andati al centro vaccini della Asl Roma1, in via Plinio, per vedere da vicino la situazione. La maggior parte degli intervistati sono d'accordo con l'obbligatorietà e sembra soddisfatta del servizio.

Corsa contro il tempo anche tra i genitori romani per adempiere all'obbligo imposto dal "decreto vaccini". "Chi non è in regola va informato e aiutato - spiega Roberto Ieraci, direttore del centro vaccinale per la Asl Roma1 - In ogni caso tutto si è reso più semplice con il modello di autocertificazione che i genitori possono utilizzare per mandare avanti le iscrizioni a nidi e materne. Il resto poi si avvia successivamente".

LA REGIONE LAZIO PUNTA SULL'AUTOCERTIFICAZIONE