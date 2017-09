Vaccini obbligatori: tutte le informazioni diffuse dalle tre Asl di Roma

In materia di vaccinazioni obbligatorie, la riunione che la Giunta Zingaretti ha tenuto il 31 agosto con le Asl Regionali, ha prodotto dei significativi cambiamenti. La decisione di incrementare le ore dei Call Center e di pubblicare “il modello dell'autocertificazione” cui i genitori devono attenersi, ha comportato anche una svolta nella comunicazione delle Aziende Sanitarie Locali nei confronti della propria utenza.

Asl Roma 1

La Asl Roma uno dedica un apposito box alle vaccinazioni. E' stato inserito il primo settembre, dunque a pochi giorni dall'apertura delle scuole. Nonostante la tempistica, la comunicazione è impostata in maniera efficace ed è stata veicolata anche attraverso i social network.

Dove trovare le informazioni

In basso a destra, nel box “Primo Piano”, si legge subito l'informazione essenziale. Un invito all' “autocertificazione” oppure, in alternativa, a “chiamare la tua Asl per iscrivere i tuoi figli a scuola”. Viene anche ricordato il Call Center Vaccinazioni e la relativa email. Cliccando sul boxino dedicato alle vaccinazioni appaiono le informazioni essenziali ed i contatti utili per gli utenti.

Email e Call Center

La legge nazionale sui vaccini ha stabilito quali sono le 10 vaccinazioni obbligatorie nell’infanzia e nell’adolescenza per iscriversi o frequentare la scuola. Nel Lazio la comunicazione alle scuole è più semplice perché è sufficiente fare l’autocertificazione con il modulo che trovi sulla pagina regionale dedicata.

Inoltre la Regione Lazio e l’Ufficio Scolastico Regionale hanno firmato un protocollo d’intesa per rendere ancora più semplice la vita delle famiglie (leggi il protocollo) Se invece hai dei dubbi, delle domande o hai bisogno di prenotazioni e certificazioni puoi chiamare il Call Center Vaccinazioni allo 06.6835.4666 dal lunedì al venerdì ore 8-17.



Ti avvisiamo che il gran numero di chiamate di questi giorni sta causando dei problemi alla linea, che a volte risulta libera - anche se in realtà è impegnata in conversazione - oppure muta. Ti consigliamo al termine del messaggio vocale di restate in attesa oppure scrivere a vaccinazioni@aslroma1.it o di mandare un messaggio alla pagina facebook della ASL Roma 1 e verrai ricontattato a breve.



Asl Roma 2

Sul sito della Asl Roma 2, cui fanno riferimento gli utenti delle ex Asl RmB e Asl RmC, le informazioni diffuse sui vaccini sono capillari. Sulla home page, in alto a destra, compare un boxino con un’indicazione inequivocabile: “Vaccinazioni obbligatorie e raccomandate. Tutte le informazioni nella pagina Speciale Vaccini”. Cliccandovi, si accede all’apposita sezione realizzata nel sito. Per ribadire il concetto, il tema trova spazio anche nella sezione news. Vi si legge che “effettivamente che rimanda in maniera chiara alla pagina dedicata all’argomento.

In evidenza

Si comunica che a partire dal 1° settembre 2017 sarà attiva sul sito www.aslroma2.it nella Sezione "Vaccinazioni", già consultabile, una piattaforma informatica con la quale sarà possibile (previa registrazione) richiedere l’attestazione e/o la prenotazione per i vaccini e un numero telefonico unico per ricevere informazioni ed eventuale consulenze, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18.

Speciale vaccini

Cliccando sula pagina Speciale Vaccini, si ottiene il recapito telefonico (06.51000.6666) cui è possibile rivolgersi nei giorni e nella fascia oraria già citata. Il link “Portale Vaccini” rimanda invece alla sezione della Regione Lazio dedicata allo Sportello Unico Vaccinazioni. In qeusto caso è necessario effettuare una registrazione.

Altre informazioni utili

La prevenzione delle malattie infettive costituisce uno dei principali obiettivi della Sanità Pubblica. Grazie all’utilizzo dei vaccini è stato debellato il vaiolo, sono quasi scomparsi il tetano, la poliomielite, la difterite e sono state notevolmente ridotte malattie virali come l’epatite B, il morbillo, la rosolia, la parotite e le malattie batteriche come la meningite.

La ASL Roma 2 garantisce a tutti i residenti del proprio territorio l’effettuazione gratuita di tutte le vaccinazioni previste dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e rese obbligatorie dal nuovo recente decreto.

Vi è poi la possibilità di essere sottoposti alle vaccinazioni a pagamento che sono quelle escluse dai LEA, in quanto il vaccino non è tra quelli elencati oppure all’età del richiedente il vaccino non è più offerto gratuitamente e si deve pagare. I tempi di attesa sono subordinati alla priorità di garantire le vaccinazioni obbligatorie

Quei cittadini della ASL affetti da alcune patologie croniche o che si trovano in particolari condizioni (cfr dopo), i così detti soggetti a rischio, possono recarsi per la vaccinazione, presentando obbligatoriamente una certificazione medica, presso i Centri vaccinali della ASL senza appuntamento.

E’ inoltre a disposizione dei cittadini il Centro Vaccinale per viaggiatori all’estero e profilassi internazionale.

Asl Roma 3

Nonostante la vasta utenza che comprende gli abitanti del Comune di Fiumicino ed i residenti dei Municipi X-XI e XII, sul sito della Asl Roma 3 le informazioni sui vaccini sono difficili da reperire. Per farlo, occorre cliccare sul link “Servizi al cittadino” e poi scorrere un lungo elenco in cui si va dalle adozioni alle visite fiscali”.

Sulla pagina dedicata alle vaccinazioni

Le prime informazioni sono di carattere generale:

L'Azienda USL garantisce l'effettuazione gratuita delle vaccinazioni per i bambini, su richiesta dell'utente. Le vaccinazioni per gli adulti sono eseguite gratuitamente ai soggetti appartenenti alle categorie a rischio sanitario e/o lavorativo e agli ultrasessantacinquenni per quanto riguarda il vaccino anti difterite-tetano. Solo i soggetti affetti da patologia cronica devono presentare la prescrizione del medico curante attestante la malattia da cui sono affetti. Coloro che non rientrano tra i soggetti a cui le vaccinazioni sono raccomandate, possono comunque accedere alle vaccinazioni dietro pagamento del compenso previsto.

Il pagamento del ticket si effettua presso gli sportelli CUP dei presidi aziendali.

Le vaccinazioni obbligatorie

In un secondo box, si trovano anche le notizie relative alle vaccinazioni obbligatoriamente necessarie per iscrivere i propri figlia a scuola.

Dal momento che nelle ultime 24 ore è diventato una sorta di mantra, viene ripetuto (ed evidenziato) anche sul sito della Asl Roma 3. E' "Sufficiente l'autocertificazione" quindi "nessuna corsa alle vaccinazioni". Come immediatamente viene chiarito " Le famiglie potranno sottoscrivere un'autocertificazione con la quale dichiarano di essere in regola con la normativa o manifestano la volontà di mettersi in regola secondo i tempi previsti dalla legge. E' quindi possibile scaricare, semplicemente cliccando sul relativo link, il modulo per l'autocertificazione. Per facilitare il rapporto con gli utenti, è stato attivato anche un indirizzo di posta elettronica dedicato alle vaccinazioni. Come inoltre viene ribadito, secondo il recente protocollo firmato tra Regione e Ufficio scolastico regionale, " Le scuole invieranno alle Asl l'elenco degli iscritti e le Asl invieranno le certificazioni alle scuole, semplificando così la vita delle famiglie". Le quali, è giusto ribadirlo, devono comunque produrre la necessaria autocertificazione.