Topi alla scuola elementare: escrementi negli armadi e libri rosicchiati

Topi alla scuola primaria Lola di Stefano, in via Alessandro Crivelli, sul territorio del municipio XII. Aprendo gli armadietti di un'aula al primo piano, mercoledì scorso, sono stati trovati escrementi lasciati dai roditori, oltre a libri per la didattica con gli angoli rosicchiati.

I piccoli alunni, quelli della classe interessata dai ritrovamenti, sono stati subito spostati in altre aule il giorno stesso. Poi, nella giornata di venerdì 14 febbraio, l'intero primo piano, sei classi, è stato traslocato in altri spazi. E per questa mattina, tramite una circolare del dirigente scolastico, è stato comunicato ai genitori l'ingresso in ritardo di due ore per gli alunni. Quando però i bimbi sono rientrati, le aule interessate erano comunque chiuse. Da qui la preoccupazione di mamme e papà. Vorrebbero accertarsi che le operazioni siano condotte con tutti i crismi, garantendo le migliori condizioni igieniche possibili per i figli. Senza contare la questione del materiale scolastico: tutto quello che è stato trovato negli armadi quindi libri, quaderni, matite, è finito nei secchioni perché considerato "contaminato" (vedi foto in basso). Chi lo ricomprerà?

"Non capiamo come stanno facendo gli interventi di pulizia e bonifica" spiega a RomaToday Laura Conti, una mamma, rappresentante della classe 4B. "Li hanno fatti solo al primo piano, e comunque i bambini non sono stati fatti rientrare nelle loro classi ancora, quindi c'è qualcosa che non torna - prosegue Laura - perché non hanno chiuso tutta la scuola? L'igiene dei bambini è prioritaria. Ho chiesto alla Asl un intervento tramite mail già venerdì, mi hanno detto che faranno un sopralluogo. Dalla scuola invece non siamo riusciti ad avere alcun riscontro".

L'intervento di derattizzazione di oggi ha anche costretto la dirigenza a spostare i colloqui docenti-genitori a lunedì 24 febbraio. Come riporta la circolare subito sotto.

A raccogliere gli allarmi delle famiglie alcuni esponenti della Lega sul territorio. "Nonostante gli sforzi del dirigente scolastico e del corpo docenti nel gestire anche gli spostamenti degli alunni, siamo costretti ora a intervenire perché sembrerebbe che da settembre il problema, sebbene affrontato, non sia stato risolto" denunciano il capogruppo in municipio Giovanni Picone insieme al dirigente romano del partito Fabrizio Santori. "E’ opportuno che tutte le autorità competenti intervengano per accertare che le modalità degli interventi svolti e ancora da svolgersi siano efficaci, risolutivi e soprattutto idonei a garantire la definitiva salubrità degli spazi scolastici. Abbiamo motivo di ritenere che Roma Capitale non stia dedicando le giuste attenzioni a questo tipo di problematiche, anche come soggetto indirettamente coinvolto. Se tra le strade di Roma ci sono cinghiali, gabbiani e maiali, è ancor meno rincuorante sapere che nelle scuole ci sono i topi".