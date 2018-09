Sapienza, polemiche per il test di ammissione a Psicologia. Gli studenti: "Chiediamo l'annullamento"

Nuove polemiche a La Sapienza. Errori materiali, errori ortografici e parte del test illegibile: queste le segnalazioni pervenute con forza dagli studenti che hanno partecipato alle selezioni per l'accesso alla facoltà di Psicologia. L'Ateneo romano ammette, in parte, l'errore.

Lo scorso tre settembre l'Università di Roma La Sapienza ha indetto i test di ammissione alla facoltà di psicologia e a sentire Cristiana, portavoce di un gruppo di cinquanta studenti "si sono verificate irregolarità inaccettabili: erano ammessi a fare il test studenti sprovvisti del documento, o con documento scaduto, i plichi contenti i test erano aperti. Sono, quindi, venute meno tutte le garanzie di ufficialità e imparzialità che devono essere proprie di un concorso pubblico, quale il test di ammissione a una facoltà universitaria. Senza contare che il test per la facoltà di psicologia è stato dichiarato illegale da una sentenza del Tar del Lazio".

Le anomalie denunciate dagli studenti proseguono: "Il testo d'esame era per lo più illegibile e, inoltre, conteneva una matrice sbagliata. Noi chiediamo che il test sia annullato come è già avvenuto per gli stessi motivi l'anno scorso per il test di accesso alla magistrale.Tutte queste restrizioni fanno venir meno il nostro diritto allo studio" queste le parole tra rabbia e disincanto della portavoce Cristiana.



L'Università di Roma la Sapienza sentita da Roma Today sul punto "precisa che un quesito della prova di ammissione ai corsi di laurea in psicologia era irrisolvibile per errore materiale. Per tale ragione la Facoltà di Medicina e Psicologia ha dato indicazioni di attribuire un punteggio esatto a tutti gli studenti (come da prassi in casi di questo genere) ed è stato pubblicato un avviso nelle pagine web nelle quali le graduatorie sono inserite. Ecco, a titolo di esempio, il link a uno dei corsi di laurea: https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2018/30026/iscriversi . Per quanto riguarda candidati privi di documento o con documento scaduto, che presentano denunce di smarrimento o furto, oppure altri documenti sostitutivi, gli stessi vengono ammessi con riserva di verifica".