VIDEO | La Sapienza, presidio degli studenti per i test annullati. Attimi d'agitazione alla porta del Rettorato

"State giocando con le nostre vite, vogliamo vedere il Rettore". Attimi di agitazione di fronte alla porta di ingresso del Rettorato quando gli studenti, in presidio mentre si svolgevano i lavori del Senato accademico, hanno ricevuto la notizia del diniego all'accesso ai corsi per tutti.

Test per i corsi di laurea magistrale in psicologa annullati. Così i ragazzi si sono dati appuntamento alle 15:30 di oggi, martedì 19 settembre, per assistere alla decisione in merito a quando richiesto dalle organizzazioni studentesche: "Accesso per tutti i partecipanti la test - spiega Riccardo Sala, Link Sapienza -. L'errore non è stato nostro, i test sono stati annullati e ripeterli è una cosa per noi inaccettabile, anche a fronte dei pochissimi posti in esubero presenti".

Attimi di agitazione intorno alle 17:30 quando la risposta è arrivata: "Ripetere il test, l'aumento dei posti non è previsto ne possibile", dice al megafono un rappresentante degli studenti. Dopo l'insistenza dei ragazzi, una loro piccola delegazione è stata ricevuta dal Rettore.