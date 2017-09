La Sapienza, irregolarità nelle prove: annullati i test d'ingresso a Psicologia

Il test d'ingresso è annullato. La facoltà di Psicologia de La Sapienza di Roma ha deciso tramite decreto rettorale di invalidare le prove per entrare ai corsi di laurea biennale specialistica. La ragione? L'irregolarità di 40 domande, già presenti nel test dello scorso anno. Unitamente al riscontro di diversi problemi informatici che avrebbero impedito una regolare correzione del test. Sul sito dell'università la "Sapienza" si annuncia la rimozione della graduatoria pubblicata il 13 settembre, l'annullamento della prova e la sua ripetizione.

Su tutte le furie gli studenti. "È inaccettabile che dopo l'annullamento del test d'ingresso se ne voglia convocare un altro. Gli studenti iscritti al test, che poi è risultato invalido a causa di errori materialmente compiuti dall'Ateneo, vanno tutti ammessi così come accaduto di recente a Firenze" ha dichiarato Alessio Folchi, senatore accademico di Link Sapienza. "Il test d'ingresso dimostra ancora una volta la sua totale inutilità e dannosità: non è giusto che a pagarne le conseguenze siano, come sempre, gli studenti e le studentesse". Mentre gli studenti aspiranti psicologici annunciano battaglia e mobilitazioni per scongiurare il ripetersi del test.

Le motivazioni nel decreto rettorale

Nel Decreto Rettorale si annulla la prova e si invita gli studenti a ripeterla in data da destinarsi per due ragioni: la relazione tecnica del 15 settembre ha accertato che "40 dei totali 90 quesiti somministrati ai candidati per la prova di ammissione ai corsi non risultano inediti, essendo stati utilizzati per le prove di ammissione ai medesimi corsi di studio negli anni accademici precedenti e diffusi attraverso social media". E poi c'è "il verificarsi di una disfunzione tecnica nei sistemi di correzione informatizzata degli elaborati, che ha condotto a un insanabile e generalizzato disallineamento tra elaborati e griglie di correzione, tale da comportare una errata formulazione della graduatoria".