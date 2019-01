Le scuole riaprono al gelo: "Riscaldamenti guasti nel 25 per cento dei casi"

Niente rifiuti, o quasi, perché Ama è corsa ai ripari. Ma il ritorno a scuola per gli studenti romani, comunque, non è andato liscio. Come già accaduto negli anni passati, e nonostante le rassicurazioni dell'amministrazione, tanti alunni si sono ritrovati a trascorrere le lezioni al gelo.

"Nel 25 per cento dei casi l'impianto di riscaldamento questa mattina ha presentato guasti" denuncia a RomaToday il presidente dell'Associazione nazionale presidi del Lazio, Mario Rusconi, lo stesso che il 3 gennaio si era appellato a Città Metropolitana e Comune di Roma per una tempestiva riaccensione dei termosifoni. E che in mattinata si è ritrovato il telefonino pieno di segnalazioni dei dirigenti scolastici. Si va dalle elementari alle medie alle scuole superiori. C'è l'istituto comprensivo Rita Levi Montalcini, il Newton di via dell'Olmata, l'asilo Aquilanti di Massimina. La lista è lunga. "Ci sono arrivate tantissime denunce dai presidi questa mattina" spiega Rusconi. E non perché gli impianti non siano stati accesi.

All'appello lanciato sempre dall'Anp gli enti preposti avevano risposto. Venerdì 4 gennaio i riscaldamenti erano entrati effettivamente in funzione, attivati a livello centralizzato dalla Città Metropolitana o dal Comune a seconda della competenza. In tempo quindi per scaldare le aule. Ma in molti casi - una scuola di Roma e provincia su quattro, dicevamo, secondo il dato diffuso dai presidi - erano guasti, e lo si è potuto rilevare solo a scuole già riaperte. I dirigenti hanno chiamato i tecnici e segnalato i disservizi. Le lezioni però erano già partite.