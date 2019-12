Scuole, termosifoni accesi anche durante le vacanze di Natale

Aule riscaldate anche durante la pausa natalizia. La Città Metropolitana ha deciso che la ripresa delle attività nelle scuole di Roma e provincia avverrà senza inconvenienti legati al raffreddamento dei plessi scolastici.

Termosifoni accesi 4 ore al giorno

La decisione, comunicata da Maria Teresa Zotta (M5s), vicesindaca della Città Metropolitana, riguarda solo le scuole superiori. “Abbiamo preso questa decisione, per evitare spiacevoli inconvenienti alla ripresa delle lezioni – ha dichiara Zotta – e quindi dal 23 dicembre, per tutti i giorni feriali, esclusi i giorni festivi, saranno garantite quattro ore di riscaldamento nelle scuole superiori di competenza dell’Ente metropolitano”.

Prevenire il blocco delle caldaie

La scelta di tenere i termosifoni accesi, nasce per evitare criticità emerse e denunciate negli anni passati. Nel 2019, alla ripresa delle lezioni, il 25% delle scuole era rimasta al freddo, aveva denunciato il Mario Rusconi, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi del Lazio. Memore dei problemi vissuti nell'anno trascorso, lavicesindaca della Città Metropolitana ha deciso di puntare sulla prevenzione. Infatti la decisione, ha ammesso la stessa Zontta, è dovuta alla necessità di “ evitare disservizi che potrebbero causare blocchi di caldaie” cosa che finirebbe per causare, al rientro delle vacanze, l’abbassamento della temperatura prevista per legge.

Il monitoraggio promesso

Il provvedimento che la numero due della Città Metropolitana ha annunciato, si accompagna ad un’altra iniziativa. Saranno inoltre monitorati gli Istituti scolastici - si è premurata di far sapere Teresa Zotta - soprattutto per avere informazioni sullo stato di funzionamento degli impianti termici, al fine d’essere pronti nell’eventualità di un blocco o altro problema”.