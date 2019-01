Scuola, ecco gli istituti accorpati per l'anno 2019/2020: novità in IV, VIII e IX municipio

Anche quest'anno scatta il piano di dimensionamento della rete scolastica di Roma Capitale. In ottemperenza alle linee guida della regione Lazio e a normative sia statali che regionali, il Comune procede ogni anno all'eventuale accorpamento degli istituti del territorio, a garanzia della continuità didattica nei cicli di istruzione e dell'efficienza nell'impiego di risorse umane, finanziarie e strutturali.

A questo giro su 14 municipi che hanno inviato le richieste al Campidoglio (tutti tranne il XV) solo tre hanno optato per un riassetto della rete attuale, come riporta la delibera di giunta del 19 gennaio che ha ratificato la nuova "mappa". Al municipio IV Tiburtino verrà istituito un Istituto Comprensivo nel quartiere Casal Monastero, mantenuta l'autonomia dell'IC Gandhi, con la riapertura del plesso di scuola secondaria di primo grado in via Corinaldo.

E ancora a Garbatella-Ostiense, nel municipio VIII, verrà aggregato il plesso Raimondi all'istituto comprensivo Poggiali-Spizzichino e l'edificio di via Odescalchi, 98 sarà la succursale destinata al Liceo Classico e Scientifico Socrate. Infine, nel IX municipio Eur, abbiamo l'istituzione di un nuovo Istituto Comprensivo frutto dell'aggregazione dell'IC Padre Romualdo Formato all'IC via Frignani.

Per tutti gli altri territori si rimanda al piano di dimensionamento dello scorso anno, a questo link.