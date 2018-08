Scuole d'arte e dei Mestieri: dal 3 settembre iscrizioni fino ad esaurimento posti

A partire dal prossimo 3 settembre, fino a esaurimento posti, sarà possibile presentare domanda d'iscrizione ai corsi formativi delle quattro Scuole d'Arte e dei Mestieri di Roma Capitale. Questo il secondo termine, dopo la scadenza dello scorso 19 luglio, per accedere alle lezioni base, avanzate e di perfezionamento, programmate per l'anno formativo 2018/2019.

Cafarotti: "Queste scuole tramandano i segreti delle antiche professioni"

"Le Scuole d'Arte e dei Mestieri di Roma Capitale tramandano i segreti delle antiche professioni, reinterpretando competenze e know how in chiave innovativa. La mission dei nostri istituti è appunto quella di potenziare le produzioni tipiche, l'artigianato e la manifattura di pregio, rendendole però competitive su larga scala. Tradizione e avanguardia per stare al passo con le nuove richieste della domanda di mercato, con il valore aggiunto del made in Rome", ha dichiarato l'assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale, Carlo Cafarotti. Sul sito di Roma Capitale, sezione Dipartimento Turismo, Formazione e Lavoro, sono disponibili tutte le informazioni ufficiali.

Requisiti

Le iscrizioni ai corsi base sono aperte a tutti, con l'indicazione di titoli di studio eventualmente preferenziali, mentre per il solo corso di restauro è prevista una prova attitudinale. Ai corsi di livello avanzato e perfezionamento possono invece iscriversi gli allievi provenienti dai corsi base, purché ammessi e in regola con i pagamenti dell'anno precedente.