Trasporto scolastico: il servizio verrà esteso ad alunni che prendono più di un mezzo pubblico

Novità dall'aula Giulio Cesare per quanto riguarda il trasporto scolastico offerto dal Comune. Il servizio infatti verrà esteso anche agli alunni che, per raggiungere la propria scuola, devono necessariamente utilizzare più di un mezzo pubblico. E' il principale obiettivo della delibera 156/2018, approvata oggi dall'Assemblea capitolina, che integra il Regolamento vigente, anche sulla base di un monitoraggio effettuato con gli uffici competenti già all'indomani dell'entrata in vigore, nel 2017.

Altro elemento di novità sarà l'istituzione di due Commissioni permanenti con il compito di esaminare e valutare eventuali casi particolari o eccezionali, di cui una appositamente per ragazzi con disabilità. Il trasporto scolastico è un servizio rivolto agli iscritti delle scuole per l'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio di Roma Capitale, e ad alunni disabili iscritti alle scuole di ogni ordine e grado.

"Grazie a un attento lavoro di analisi e monitoraggio, abbiamo definito alcuni interventi per rimodulare il Regolamento in modo sempre più aderente agli effettivi bisogni dell'utenza. Un percorso basato sull'ascolto dei soggetti interessati, poiche' adottiamo un metodo che consenta di mantenere sempre le norme allineate agli indirizzi e alle esigenze dei cittadini" hanno spiegato l'assessore alla Persona, scuola e Comunità solidale del Campidoglio, Laura Baldassarre e la presidente della commissione capitolina scuola, Maria Teresa Zotta.

Critiche però arrivano dal centrodestra, che parla di "discriminazione degli alunni disabili che frequentano le scuole paritarie, già escluse nel primo regolamento di agosto 2017 e volutamente omesse anche nella delibera approvata oggi". Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo, capogruppo, ed i consiglieri Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni nonchè Rachele Mussolini della lista civica Con Giorgia.