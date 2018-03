Scuola, al via l'iscrizione al servizio trasporti del Comune: tutte le informazioni

Al via il 4 aprile le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico del Comune di Roma per l'anno 2018-2019. La procedura, che chiuderà il 15 maggio, dovrà essere effettuata online, tramite il portale di Roma Capitale, e riguarderà anche gli alunni con disabilità. Per eseguire le iscrizioni è necessario essere identificati al portale di Roma Capitale.

L'utente non registrato deve seguire la procedura prevista, dettagliata nella sezione del portale istituzionale relativa all'identificazione. Il perfezionamento della procedura d'identificazione può richiedere alcuni giorni, in genere con una mail di notifica 'Conferma di identificazione' entro 3/7 giorni dall'invio della corretta documentazione.

Per gli alunni con disabilià resta la possibilità di presentare la domanda anche oltre il termine, nei casi in cui, dopo la data del 15 maggio, emerga la necessità del servizio. Il servizio di trasporto è assicurato per la frequenza alle scuole comunali e statali pubbliche, per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado del territorio municipale (rispetto del bacino di utenza) e non per quelle private o paritarie, anche se specializzate per l'accoglienza di alunni disabili.