Scuola, l'8 gennaio scioperano i docenti di primarie e infanzia: il rientro rischia di slittare di un giorno

Potrebbe slittare di un giorno il rientro a scuola per migliaia di studenti. Per lunedì 8 gennaio, infatti, è stato indetto uno sciopero dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia. Per quella giornata è inoltre in programma una manifestazione nazionale con appuntamento alle 9.30 davanti al Ministero dell'Istruzione di viale Trastevere. La mobilitazione, indetta dal sindacato Cobas, è scattata dopo la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato che ha dichiarato che il diploma magistrale non è un titolo abilitante.

"Questa sentenza" scrive il sindacato in una nota "pone drammatici problemi, professionali ed umani, ai diplomati magistrali. Molti di loro hanno avuto nomine annuali dalle Graduatore a esaurimento, in diversi sono già stati immessi in ruolo, e ora, oltre alla perdita del posto di lavoro, rischiano di ritrovarsi improvvisamente reinseriti in seconda fascia o, secondo un’interpretazione ancora più penalizzante della sentenza, addirittura in terza fascia" continua.

Il sindacato chiede al Miur di decidere in merito ad una situazione che, sottolinea il comunicato, potrebbe portare "ad un licenziamento di massa" per 5300 lavoratori "oltre che a negare la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato ad altri 60 mila". Le richieste: "Chi è stato immesso in ruolo dovrà mantenere il proprio posto. Per chi ha già fatto l’anno di prova, esso vale molto di più di un concorso abilitante. Chi è inserito con riserva nelle GAE deve poter mantenere la propria posizione, così come chi ha avuto un incarico annuale". Oggi in programma un incontro al Miur.