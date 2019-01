Nidi e materne, ecco il nuovo regolamento: "Più sorveglianza e più spazio per il gioco"

In arrivo il nuovo Regolamento 0-6 del Comune di Roma. Ad annunciarlo è la sindaca Virginia Raggi che spiega come il provvedimento, che servirà a "definire visione e politiche omogenee tra asili nido e scuole dell'infanzia", prevederà tra l'altro "l'adozione di nuove e maggiori forme di sorveglianza presso gli asili".

"Per garantire proposte educative a scolastiche di qualità ai nostri figli occorre rimuovere barriere e ostacoli che ne frenano la crescita- sottolinea Raggi in un lungo post su Facebook - In quest'ottica stiamo scrivendo il nuovo Regolamento 0-6, che permette di definire visione e politiche omogenee tra asili nido e scuole dell'infanzia. Nei giorni scorsi si è insediato un apposito Comitato Scientifico, che si è messo a lavoro su una bozza prodotta da parte di un gruppo di lavoro tecnico - amministrativo presso il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici".

"Il testo - spiega - è il frutto del percorso partecipato #RomaAscoltaRoma, che ha chiamato a raccolta Consiglieri, Assessori, Direttori Socio-Educativi, Poses, Funzionari educativi, educatori ed educatrici, insegnanti e genitori provenienti da tutti i territori della città durante 4 incontri pubblici presso i Municipi".

"Numerosi e articolati gli spunti di riflessione emersi durante gli incontri - fa sapere la sindaca - la necessità di ripensare l'organizzazione degli spazi, l'importanza di valorizzare il gioco come forte strumento di crescita e apprendimento, il coinvolgimento delle famiglie nella costruzione di una vera continuità tra asili nido e scuole dell'infanzia, l'adozione di nuove e maggiori forme di sorveglianza presso gli asili, l'implementazione dei temi ambientali come elemento di stimolo nel processo educativo".

"E' il metodo di lavoro che caratterizza il nostro operato - rivendica la Raggi - per riformare in modo incisivo e funzionale la realtà educativa e scolastica bisogna partire dal coinvolgimento diretto dei cittadini e di tutti i soggetti che, ogni giorno, vivono quel mondo.

Le proposte, espressione di un cambiamento che parte dal corpo vivo del settore, vengono ora messe a sistema e articolate da autorevoli personalità provenienti da rappresentanti di università pubbliche, delCnr, del Gruppo Nazionale di Studio Nidi - Infanzia e dell'Ufficio Scolastico Regionale. Questo impianto, messo a punto dall'Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Laura Baldassarre, delinea un nuovo sistema integrato tra educazione, istruzione, importanza del gioco, cura dei dettagli e relazioni tra pari, mettendo al centro un fondamentale fattore comune: l'abbattimento delle disuguaglianze".