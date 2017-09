VIDEO | Test d'ammissione a La Sapienza, protestano gli studenti: "No all'università di classe"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La protesta di stamattina, martedì 5 settembre, dei coordinamenti degli studenti universitari a La Sapienza, contro il numero programmato d'accesso ai corsi di Medicina: "No ad una formazione di classe".

"No al numero chiuso, si al diritto alla formazione". Questo è solo uno degli slogan rilanciati stamattina dagli studenti nel cortile della prima università della Capitale, di fronte alla facoltà di Medicina e Odontoiatria in occasione dell'avvio dei test d'ammisisone. Una mobilitazione che, come ogni anno, vuole ribadire la propria contrarietà al numero chiuso "che è anche un modo per tagliare sulla sanità pubblica". "Credo invece che il numero programmato sia un modo per consentire agli studenti un'alta qualità formativa - risponde il Rettore, Eugenio Gaudio -, i diritto allo studio non può essere considerato diritto all'iscrizione".