Scuola, il 26 settembre Open Day sui progetti integrativi

Per il secondo anno consecutivo l'amministrazione ha organizzato una giornata da dedicare al confronto tra scuola e territorio. Un Open Day, aperto a dirigenti scolastici ed alle famiglie, è stato infatti organizzato per il 26 settebre in piazza Orazio Giustiniani 4, nella gallera delle Vasche de La Pelanda, al Testaccio.

I progetti educativi

All'interno dell'ex Mattatoio saranno presentanti quei progetti educativi e formativi che puntano ad integrare l'attività didattica a partire dalla Scuola dell'Infanzia, fino ad arrivare alle Secondaria di secondo grado. Questi progetti educativi, del tutto gratuiti, sono stati elaborati all'interno di 6 aree tematiche. Gli ambiti d'intervento riguardano l'ambiente e la Scienza; l'arte e cultura; i diritti; l'intercultura e la pace; gli stili di vita; la storia e la memoria.

Un punto di riferimento per famiglie e territori

“I progetti riguardano sia l’orario scolastico che extrascolastico – hanno chiarito l'Assessora alla Scuola Laura Baldassarre e la Presidente della Commissione capitolina Scuola Maria Teresa Zotta – La nostra azione politica è infatti mirata a rendere le scuole un punto di riferimento per le famiglie sui territori, con attività e proposte nel corso di tutta la giornata. L’Open Day rappresenta un’opportunità di confronto e di condivisione per tutte le realtà e le persone che ogni giorno vivono e fanno vivere le scuole". Nel corso dell'apputamento che ha inizio ale ore 11 e si conclude alle 17, è previsto anche un intermezzo musicale di studenti ed ex studenti delle classi di flauto del Conservatorio romano di Santa Cecilia.