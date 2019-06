Fonte Meravigliosa: il pedibus conquista la sindaca Raggi. "Ora speriamo sia replicato altrove"

E' trascorso quasi un mese dall'avvio del progetto Pedibus. Per raggiungere i plessi dell'Istituto Comprensivo Domenico Purifcato, nel quartiere di Fonte Meravigliosa, sono stati tantissimi i bambini da allora hanno percorso a piedi il tragitto tra casa e scuola.

Il pedibus

Per partecipare al progetto, che prevede quattro percorsi colorati con indicazione di partenze e tappe prestabiliti, occorre essere autorizzati dai propri genitori. Gli alunni che hanno ottenuto questa "liberatoria", nella giornata del 7 giugno, hanno potuto percorrere il tragitto Viola (dal supermercato Elite a via Drago), in compagnia di un adulto speciale: la Sindaca Raggi.

La visita a sorpresa

La prima cittadina ha così potuto visionare il percorso di persona, valutare la pericolosità degli attraversamenti pedonali e dei camminamenti parrocchiali. Il tragitto è stato affrontato insieme alla preside Manuela Fini, alla presidente del Comitato dei Genitori Manuela Bellantoni ed a Carla Canale, la presidente del Comitato di Quartiere.

La mobilità del quadrante

"La Sindaca ha chiesto a Roma servizi per la Mobilità quanto occorra per realizzare, nel quartiere, delle zone 30 ed un' isola ambientale. La proposta - testimonia Carla Canale - è già inserita nel Piano urbano della Mobilità Sostenibile e lei stessa ha riconosciuto che, Fonte Meravigliosa, si presta a queste misure". La speranza è che, finalmente, l'amministrazione cittadina dedichi ai residenti quell'attenzione a lungo richiesta. "Abbiamo chiesto alla Sindaca - sottolinea Canale - d'interessarsi personalmente degli sviluppi, in materia di viabilità, che saranno legati al quartiere".

La battaglia contro il traffico

La visita della Sindaca ha creato grandi aspettative nel territorio. "Il nostro auspicio ora è che il progetto del Pedibus possa essere esteso anche ad altri quartieri cittadini. Al tempo stesso – ha ammesso Carla Canale – speriamo che la Sindaca, ora che ha potuto conoscere ed apprezzare la nostra comunità, voglia anche interessarsi del destino di Fonte Meravigliosa e Prato Smeraldo". Quartieri che temono di essere attraversati dal traffico veicolare che, inevitabilmente, sarà appesantito una volta che i quartieri limitrofi, spesso frutto di compensazioni urbanistiche, saranno terminati.

Il pedibus fa bene alla salute ed all'aria

"Davvero grazie a tutte le famiglie che hanno partecipato! Senza la vostra disponibilità tutto questo non sarebbe stato possibile - ha sottolineato Manuela Bellantoni, Presidente del Comitato dei Genitori della I.C. Domenico Purificato - Speriamo di ripartire l’anno prossimo ancora più carichi di energia. Perché andare a scuola a piedi fa bene alla salute, fa bene all’aria che respiriamo ed è anche divertente!".

La proiezione e la raccolta fondi

Per festeggiare il primo mese di Pedibus, il Comitato dei genitori ed il Comitato di Quartiere hanno organizzato anche la proiezione del cartone animato "Rio". L'iniziativa "Si svolgerà alle ore 19 di sabato 8 giugno in via Gradi 142, nel piazzale antistante il bar "Non solo caffè" dove sarà possibile consumare un aperticena a prezzo calmierato. Ed il raicavatov - fanno sapere Canale e Bellantoni - sarà destinato alle attività di manutenzione previste nel quartiere". Il progetto Pedibus poi riprenderà con l'avvio dell'anno scolastico.