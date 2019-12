Scuola, per due giorni niente mensa: dipendenti in sciopero contro il bando del Campidoglio

È partita da questa mattina, con una protesta sulle scalinate del Campidoglio, la due giorni di sciopero delle lavoratrici delle mense scolastiche. Centinaia e centinaia di dipendenti che hanno deciso di incrociare le braccia, ancora una volta, contro il bando emanato da palazzo Senatorio per il riaffidamento del servizio. Con la conseguenza che in molte scuole, dell'infanzia e primarie, della Capitale, gli alunni potrebbero restare senza refezione. Solo un panino, sia oggi che domani, martedì 10 dicembre.

"Esclude per un gravissimo errore tecnico e superficialità 330 lavoratrici delle scuole autogestite - si legge sempre nella nota - altre 170 della Roma Multiservizi ad oggi senza formazione, lede i diritti sindacali (sciopero e assemblea), non tutela la piccola utenza a causa di un costo pasto ridicolo" scrivono in una nota i sindacati Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Roma e Lazio.

"Al grido di 'vergogna vergogna, Raggi vergogna e lavoratrici continuano dignitosamente a protestare contro questo maxi bando che fa acqua da tutte le parti e che arranca tra proroghe e proroghe. a anni chiediamo il ritiro in autotutela, rispetto e dignita' per le lavoratrici che spesso sui luoghi di lavoro operano senza strumenti e mezzi adeguati. La nuova assessora Veronica Mammì continua a non trovare soluzioni a tutte le criticità che denunciamo dal 2017! Lo scorso venerdì abbiamo notificato a Roma Capitale una diffida legale che avvia la class action e intima al Comune di Roma di intervenire tempestivamente per la risoluzione delle problematiche. Ci troverete domani nuovamente in Piazza del Campidoglio a partire dalle ore 9 al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori".

Al termine della protesta, è previsto un incontro in Campidoglio tra una delegazione di lavoratori, rappresentanti sindacali ed esponenti dell'amministrazione.