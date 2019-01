Asili comunali: al via iscrizioni online per l'anno 2019-2020

E' possibile, a partire da oggi, iscriversi alla Scuola dell'Infanzia Capitolina per l’anno scolastico 2019 - 2020. Le domande possono essere inoltrate fino a mercoledì 6 febbraio 2019, e anche quest’anno esclusivamente online attraverso il portale di Roma Capitale, seguendo il percorso: Servizi - Servizi online – Scuola - Scuola dell'Infanzia - Iscrizioni e Graduatorie Scuole Capitoline dell'Infanzia.

E possibile rivolgersi, su appuntamento, a uno dei 26 Punti Roma Facile sul territorio per ricevere supporto da parte dei facilitatori digitali. E' inoltre disponibile assistenza per effettuare l’iscrizione online presso l'Urp del Municipio di appartenenza. Sono disponibili traduzioni in inglese, francese, spagnolo e rumeno.

La nostra azione politica è mirata ad aumentare progressivamente la qualità delle scuole capitoline, puntando soprattutto su meccanismi di ascolto, partecipazione e condivisione sottolinea l’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Laura Baldassarre.