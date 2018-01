Asili e materne: al via dal 16 gennaio l'iscrizione on line

Il dipartimento Scuola del Comune di Roma ha informato sulla pubblicazione del bando per le iscrizioni alle scuole capitoline dell'infanzia, anno scolastico 2018-2019. L'iscrizione si potrà fare dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018, esclusivamente in modalità online. (QUI I DETTAGLI)

"E' dunque necessario - si legge sul sito - identificarsi al nostro portale, partendo dalla sezione Servizi online. Ed è consigliabile farlo il prima possibile, dato che per identificarsi al portale occorre inviare la documentazione richiesta (per la verifica dei dati personali) e la procedura richiede, in media, dai tre ai sette giorni dalla ricezione dei documenti. Chi risiede sul territorio di Roma Capitale può avviare la procedura di identificazione agli sportelli demografici dei municipi. Per farlo occorre non aver mai iniziato per proprio conto la procedura sul portale".