Asili nido, al via il bando per l'iscrizione all'anno 2018-2019

Al via l’avviso pubblico per l’iscrizione agli asili nido nell’anno 2018 – 2019. Sarà possibile presentare le domande, tramite il sito di Roma Capitale, fino all’8 maggio.

Le famiglie potranno indicare la scelta di 3 nidi a gestione diretta e 3 nidi in gestione indiretta in convenzione, dando priorità ai nidi pubblici. Decisione, lo ricordiamo, che ha già sollevato pesanti polemiche e proteste lo scorso anno e ancor prima sotto il commissario Tronca. Tanto da costringere il Campidoglio ad apportare alcune modifiche nell'ultima delibera.

La priorità ai nidi pubblici rimane infatti, ma salvo il caso in cui la struttura convenzionata sia ubicata a una distanza pari o inferiore a 300 metri, secondo il percorso pedonale più breve dall’immobile di residenza del bambino. E ancora viene introdotta la possibilità per i nuclei familiari in cui sia presente un genitore con disabilità di presentare istanza prioritariamente per un nido convenzionato, che risulti più idoneo alle esigenze dello stesso nucleo familiare.

Le famiglie possono presentare istanze per strutture educative ricadenti anche in altri municipi, rispetto a quello di residenza, o a quello della sede di lavoro di uno dei due genitori.