Visite gratuite per le donne dal 16 al 22 aprile 2018: è l'open week di Onda

In occasione della 3a Giornata nazionale della salute della donna Onda dedica la settimana dal 16 al 22 aprile alle donne con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili. Attraverso gli ospedali del Network Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi nell’ambito delle seguenti 15 aree specialistiche: diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, geriatria, ginecologia e ostetricia, malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche dell’osso (osteoporosi), medicina della riproduzione, neurologia, oncologia, pediatria, psichiatria, reumatologia, senologia, violenza sulla donna.

Le strutture aderenti a Roma

Ecco quali sono le strutture aderenti a Roma: Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata di Roma - Ospedale San Giovanni; Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini - Ospedale San Camillo; Casa di Cura Città di Roma; Clinica Fabia Mater; Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata; I.N.M.I. L. Spallanzani Irccs; IFO - Istituto Regina Elena; NCL Istituto di Neuroscienze; Ospedale G. B. Grassi; Ospedale Generale di Zona Cristo Re; Ospedale San Filippo Neri; Ospedale Santo Spirito; Policlinico Umberto I; Policlinico Universitario A. Gemelli

Scopri le date, gli orari e le modalità di prenotazione a QUESTO LINK . Gli ospedali del Network Bollini Rosa, in base alla propria disponibilità, possono scegliere se aderire all’iniziativa, quali servizi offrire e in quali giorni. Non hanno l’obbligo di offrire servizi per ogni area specialistica proposta.



Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, dal 2007 attribuisce i Bollini Rosa agli ospedali italiani con l’obiettivo di individuare, collegare e premiare le strutture che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili. Con i Bollini Rosa Onda conferma l’impegno nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini. Il Network Bollini Rosa è composto da 306 ospedali dislocati su tutto il territorio nazionale.