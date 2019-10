VIDEO | Tennis & Friends, in coda fin dalle prime luci del giorno per le analisi cliniche gratuite

C’è chi ha approfittato per una visita ginecologa gratuita, o pediatrica per i propri figli. Ma anche analisi del sangue, del diabete e di cardiologia.

In tanti si sono presentati stamattina, sabato 12 ottobre, ai cancelli del Foro Italico in occasione dell’apertura di Tennis & Friends, evento che unisce sport e prevenzione alla presenza di numerosi vip in sfida tra loro sul campo di terra rossa. C’è addirittura chi è arrivato alle 7 del mattino per prendere per primo i numeri di accesso agli ambulatori: “So di persone che hanno anche dormito in macchina perché arrivavano da altre città - racconta Giorgio Meneschincheri, medico e fondatore di Tennis & Friends -, questo mostra quanto sia importante questo evento, anche sul piano sociale, e che merita di essere ulteriormente ingrandito”.